Çölyak ve PKU hastalıklarına dikkati çekmek için İzmir'den Kocaeli'ye pedal çevirecekler

Çölyak ve PKU hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 16 kişi, bisikletle İzmir'den Kocaeli'ye gidecek.

Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünden (KOBİDOS) yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği ile KOBİDOS işbirliğinde düzenlenen "5. Glütensiz Yaşam Turu", 23-29 Haziran'da yapılacak.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen projede, gönüllü 16 bisikletli, çölyak ve PKU hastalığıyla ilgili farkındalık oluşması için İzmir'den başlayıp Aydın-Denizli-Afyonkarahisar-Kütahya-Düzce rotasında pedal çevirerek Kocaeli'ye ulaşacak.

Bisikletliler bugün 18.00'de Alsancak Polis Karakolu önünden Konak Meydanı'na sürüşe başlayacak. Burada yaklaşık 100 çocuğa hediyeler dağıtacak olan ekip, yarın 09.00'da İzmir'in Gaziemir ilçesinden yola çıkıp Aydın'a gidecek.

Rota boyunca çölyak rahatsızlığı olan çocuklara glütensiz, PKU rahatsızlığı olan çocuklara ise düşük proteinli ürünler içeren hediyelerin verileceği etkinlik, 29 Haziran Pazar günü Kocaeli'de sona erecek.