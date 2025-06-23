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        Çölyak ve PKU hastalıklarına dikkati çekmek için İzmir'den Kocaeli'ye pedal çevirecekler

        Çölyak ve PKU hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 16 kişi, bisikletle İzmir'den Kocaeli'ye gidecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:46 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:55
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        Çölyak ve PKU hastalıklarına dikkati çekmek için İzmir'den Kocaeli'ye pedal çevirecekler
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        Çölyak ve PKU hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 16 kişi, bisikletle İzmir'den Kocaeli'ye gidecek.

        Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünden (KOBİDOS) yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği ile KOBİDOS işbirliğinde düzenlenen "5. Glütensiz Yaşam Turu", 23-29 Haziran'da yapılacak.

        Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen projede, gönüllü 16 bisikletli, çölyak ve PKU hastalığıyla ilgili farkındalık oluşması için İzmir'den başlayıp Aydın-Denizli-Afyonkarahisar-Kütahya-Düzce rotasında pedal çevirerek Kocaeli'ye ulaşacak.

        Bisikletliler bugün 18.00'de Alsancak Polis Karakolu önünden Konak Meydanı'na sürüşe başlayacak. Burada yaklaşık 100 çocuğa hediyeler dağıtacak olan ekip, yarın 09.00'da İzmir'in Gaziemir ilçesinden yola çıkıp Aydın'a gidecek.

        Rota boyunca çölyak rahatsızlığı olan çocuklara glütensiz, PKU rahatsızlığı olan çocuklara ise düşük proteinli ürünler içeren hediyelerin verileceği etkinlik, 29 Haziran Pazar günü Kocaeli'de sona erecek.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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