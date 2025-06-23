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        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kargo aracında kaçak sigara, puro ve tütün ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir kargo aracında çeşitli miktarda kaçak sigara, puro ve tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:58 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:58
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        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kargo aracında kaçak sigara, puro ve tütün ele geçirildi
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir kargo aracında çeşitli miktarda kaçak sigara, puro ve tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, otoyolun İzmit geçişinde durdurulan bir kargo aracında 4 ton kıyılmış tütün, 5 bin 340 paket elektronik sigara tütünü, 4 bin 660 kaçak sigara, 5 bin 260 kaçak puro ve 54 elektronik sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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