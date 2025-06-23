Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 17:22 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Arapçeşme Mahallesi 1041 Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Apartman sakinleri, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çatı yalıtım ve kaplama malzemelerinin tutuşmasıyla zaman zaman alevlerin arttığı yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Bazı apartman sakinlerinin yangını söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledikleri görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!

        Benzer Haberler

        Gebze'de, apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu
        Gebze'de, apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu
        Kocaeli'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Kocaeli'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Kocaeli'de apartman yangını; mahsur kaldılar
        Kocaeli'de apartman yangını; mahsur kaldılar
        Kocaeli'de kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden kadın defnedildi
        Kocaeli'de kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden kadın defnedildi
        Çocuklarını kurtarmak için atladığı derede boğulan kadın, toprağa verildi
        Çocuklarını kurtarmak için atladığı derede boğulan kadın, toprağa verildi
        Kocaeli'de birinci kattan düşen bebek ağır yaralandı
        Kocaeli'de birinci kattan düşen bebek ağır yaralandı