Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Arapçeşme Mahallesi 1041 Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinleri, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çatı yalıtım ve kaplama malzemelerinin tutuşmasıyla zaman zaman alevlerin arttığı yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Bazı apartman sakinlerinin yangını söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledikleri görüldü.
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