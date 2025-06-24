GÜNCELLEME - Darıca Belediye Başkanı Bıyık, intihar eden personelin tabancasından çıkan kurşunla yaralandı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, intihar eden zabıta personelinin tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Belediye binasına gelen ve zabıta memuru olduğu öğrenilen K.D. (35) henüz bilinmeyen nedenle intihar girişiminde bulundu.

K.D. ağır yaralanırken, tabancasından çıkan mermi sekerek başkan Bıyık'ın koluna isabet etti.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan K.D. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan Bıyık'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

- Vali Aktaş'tan açıklama

Bu arada Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Bıyık'ı hastanede ziyaret etti.

Aktaş, AA muhabirine, Darıca Belediyesinde görevli zabıta personelinin intihar ettiğini belirterek, "Personel yanında getirdiği tabancayla intihar etmiş, seken kurşunla da Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaralanmıştır. Belediye Başkanı Bıyık'ın sağlık durumu iyi, zabıta personeli ise hastanede hayatını kaybetmiştir." ifadesini kullandı.