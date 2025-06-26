GÜNCELLEME - Kocaeli'de makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çamlıtepe Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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