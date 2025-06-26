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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 26.06.2025 - 14:34
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Çamlıtepe Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

        Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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