Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Akse Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki bir kafenin önünde arkadaşlarıyla konuşan A.D. (20), kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

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