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        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 00:20 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:20
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        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

        Akse Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki bir kafenin önünde arkadaşlarıyla konuşan A.D. (20), kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan A.D, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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