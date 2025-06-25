Kocaeli'de hurda atık depolama sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda atık depolama sahasında önceki gün çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda atık depolama sahasında önceki gün çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kirazpınar Mahallesi'nde çelik üretimi yapan fabrikanın hurda atık depolama sahasında önceki gün çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çalışma yürüttü.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan açık alandaki alevlere 27 araç, 62 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin ve iş makinelerinin 2 gün süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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