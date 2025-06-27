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        Kocaeli'deki "Bilim Kafe"de "Yapay Zeka Ne Kadar Fırsat, Ne Kadar Tehdit" konusu konuşuldu

        Kocaeli'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle "Yapay Zeka Ne Kadar Fırsat, Ne Kadar Tehdit" konulu program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 21:25 Güncelleme: 27.06.2025 - 21:41
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        Kocaeli'deki "Bilim Kafe"de "Yapay Zeka Ne Kadar Fırsat, Ne Kadar Tehdit" konusu konuşuldu
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        Kocaeli'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle "Yapay Zeka Ne Kadar Fırsat, Ne Kadar Tehdit" konulu program düzenlendi.

        YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Malkoçoğlu Mehmet Bey Türbesi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, yapay zekanın geçmişi, bugünü ve geleceği konusunda bilgilendirildi.

        Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül, burada yaptığı konuşmada, son 15 yıldır yapay zeka üzerine ciddi gelişmeler yaşandığını ve bunları gözlemlediklerini söyledi.

        Akgül, "1950'lerde 20 mühendisin 3 ayda yaptığı hesabı bilgisayarın tek başına 20 dakikada yaptığını görünce 'insan gibi aklı var' demeye başlamışlar. İnsanın aklı gibi olacağı için de insanın zeki olduğu tahta oyunlarında anlaşıldığı için bilgisayara ilk yazılan zeka oyunu damadır. Bir bilgisayar dama oynuyorsa akıllıdır, yapay zekası vardır diyorlar." dedi.

        Yapay zekanın gelip geçici olduğunu ifade eden bazı kesimler olduğunu belirten Akgül, "Bu gerçekten çok sorulan bir soru, yapay zeka geçici bir şey değil ki. Geçici olmadığını gösteren elimizde de deliller var. Avrupa Birliği geçen yıl Yapay Zeka Kanunu'nu geçirdi. Yapay zekayla ilgili yapılmaması gerekenler orada söyleniyor. Geçici bir şey için kanun geçirme zahmetine girmezler." diye konuştu.

        Yapay zekayı geliştirmek için büyük paraların harcandığını dile getiren Akgül, "Google yapay zeka için 10 milyar dolar para yatırdı. Microsoft da her yıl 50 milyar dolar yatıracağını söyledi. Geçen yıl yapay zeka için dönen para 800 milyar dolardı. 2 yıl sonra 2 trilyon dolara gelecek diyorlar. Bu kadar paranın döndüğü bir alanın geçici olmasını beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, akademisyenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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