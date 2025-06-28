Kocaeli'de düzenlenen güreş turnuvasında 3. gün müsabakaları sona erdi

Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonun 3. gününde, serbest stilde 5 sıklette sıralamalar belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam etti.

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