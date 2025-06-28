Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de skuterden düşen çocuk ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde skuterden düşen çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 22:28 Güncelleme: 28.06.2025 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de skuterden düşen çocuk ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde skuterden düşen çocuk ağır yaralandı.

        Gebze Mimarsinan Mahallesi 17. Sokak'ta rampa aşağı skuter sürerken dengesini kaybeden Yiğit Efe G. (12) düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Yiğit Efe G. Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de Atatürk büstüne zarar verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de Atatürk büstüne zarar verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de düzenlenen güreş turnuvasında 3. gün müsabakaları sona erdi
        Kocaeli'de düzenlenen güreş turnuvasında 3. gün müsabakaları sona erdi
        Bakan Göktaş, Kocaeli'de "Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi" tanıtımında konuştu...
        Bakan Göktaş, Kocaeli'de "Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi" tanıtımında konuştu...
        Bakan Göktaş: 5 bin 777 olan engelli kamu çalışanı sayısını 73 bin 800'e çı...
        Bakan Göktaş: 5 bin 777 olan engelli kamu çalışanı sayısını 73 bin 800'e çı...
        Kocaeli'de "Bilim Kafe" etkinliği vatandaşlarla akademisyenleri bir araya g...
        Kocaeli'de "Bilim Kafe" etkinliği vatandaşlarla akademisyenleri bir araya g...
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa