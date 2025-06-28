Kocaeli'de skuterden düşen çocuk ağır yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde skuterden düşen çocuk ağır yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde skuterden düşen çocuk ağır yaralandı.
Gebze Mimarsinan Mahallesi 17. Sokak'ta rampa aşağı skuter sürerken dengesini kaybeden Yiğit Efe G. (12) düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yiğit Efe G. Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.