Kocaeli'de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı

Şüphelilerden S.Ç'nin 110, A.S'nin ise 45 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran'da İzmit'te bir evden 250 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine ekiplerce çalışma başlatıldı.

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