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        Kocaeli'de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden ziynet eşyası çalan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 21:02 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:02
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        Kocaeli'de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden ziynet eşyası çalan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran'da İzmit'te bir evden 250 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.Ç. ve A.S, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        Şüphelilerden S.Ç'nin 110, A.S'nin ise 45 suç kaydı olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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