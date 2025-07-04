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        Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:40 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:42
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        Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Program kapsamında, ilçeye adını da veren ilk Türk amirali Karamürsel Alp, mezarı başında anıldı. Katılımcılar daha sonra bando eşliğinde 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na yürüdü.

        Belediye Başkanı Ahmet Çalık tarafından anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Burada konuşan Çalık, Karamürsel'in, düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü birlikte, coşkuyla kutlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

        Programa Kaymakam Kemal İnan, İlçe Jandarma Komutanvekili Faruk Kıraslan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, okul ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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