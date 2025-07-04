Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Programa Kaymakam Kemal İnan, İlçe Jandarma Komutanvekili Faruk Kıraslan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, okul ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında, ilçeye adını da veren ilk Türk amirali Karamürsel Alp, mezarı başında anıldı. Katılımcılar daha sonra bando eşliğinde 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.