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        Cumhuriyet ile yaşıt Şükriye nine hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki Şükriye Yılandiloğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 20:29 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:39
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        Cumhuriyet ile yaşıt Şükriye nine hayatını kaybetti
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki Şükriye Yılandiloğlu hayatını kaybetti.

        Dilovası ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde oğlu Bekir Yılandiloğlu ile yaşayan 1923 doğumlu Şükriye Yılandiloğlu, bir süredir tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Yılandiloğlu'nun cenazesi, öğle vakti Hicret Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Dilovası Merkez Mezarlığı'nda eşi Emin Yılandiloğlu'nun yanına defnedildi.

        Cenaze namazına Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve vatandaşlar katıldı.

        Bekir Yılandiloğlu, annesinin 18 Mayıs 1923'te doğduğunu ve 30 torunu olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansının Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "Cumhuriyet'in Çınarları" temalı dosya haberinin dokuzuncu bölümünde Kocaeli'de yaşayan Şükriye Yılandiloğlu'nun hayat hikayesi anlatılmıştı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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