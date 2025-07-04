Cumhuriyet ile yaşıt Şükriye nine hayatını kaybetti

Bekir Yılandiloğlu, annesinin 18 Mayıs 1923'te doğduğunu ve 30 torunu olduğunu söyledi.

Dilovası ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde oğlu Bekir Yılandiloğlu ile yaşayan 1923 doğumlu Şükriye Yılandiloğlu, bir süredir tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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