Kocaeli'de kaza yapan otomobilin bisikletli çocuğa çarpması araç kamerasında

Görüntülerde, kaza sonrası savrulan otomobilin çocuğa çarpması ve yoldan geçenler ile otomobil sürücülerinin çocuğun yardımına koşması yer alıyor.

Bu arada, kaza başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Araç ile park halindeki bir otomobilin arasında kısa süreli sıkışan çocuk yaralandı.

Savrulan 41 K 4755 plakalı otomobil, o sırada yoldan geçen bisikletli bir çocuğa çarptı.

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