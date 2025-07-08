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        Kocaelispor, Juventus'tan orta saha oyuncusu Nonge'yi transfer etti

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Joseph Nonge ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 21:40 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:40
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        Kocaelispor, Juventus'tan orta saha oyuncusu Nonge'yi transfer etti
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        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Joseph Nonge ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Joseph Nonge Boende ile kulübümüz arasında 2027-2028 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hoş geldin Nonge!" ifadelerine yer verildi.

        20 yaşındaki Belçikalı futbolcu, geride kalan sezon Fransa Ligue 2 ekiplerinden Troyes ve İsviçre Süper Ligi temsilcisi Servette'te kiralık olarak forma giydi.

        Ayrıca kulübün Autoport firması ile ana sponsorluk anlaşmasına imza attığı duyuruldu.

        Konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

        "Kulübümüz ile Autoport arasında müsabaka forması sırt reklam alanı kullanımı kapsamında ana sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. Geçmiş senelerde olduğu gibi bir kez daha faaliyet gösterdiği şehrin takımına vermiş olduğu destek ve katkı için Autoport ailesine teşekkürlerimizi sunarız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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