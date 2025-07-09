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        Kocaeli'de kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 09:32 Güncelleme: 09.07.2025 - 09:32
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        Kocaeli'de kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolu Güney yan yolda Ankara istikametinde seyreden Halim C. idaresindeki 34 MJR 824 plakalı motosiklet kaza yaptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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