Kocaeli'de kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu Güney yan yolda Ankara istikametinde seyreden Halim C. idaresindeki 34 MJR 824 plakalı motosiklet kaza yaptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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