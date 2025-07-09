Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'deki zincirleme trafik kazası kara yolunda ulaşımı aksattı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 20:32 Güncelleme: 09.07.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'deki zincirleme trafik kazası kara yolunda ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

        D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyreden N.B. idaresindeki 41 P 4390 plakalı servis minibüsü, F.O. yönetimindeki 41 AJJ 565 plakalı hafif ticari araç, İ.A. idaresindeki 41 SK 110 plakalı otomobil ve E.Y. yönetimindeki 34 MOV 672 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.

        Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        9 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        9 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Sıcak İstanbul! Güneşten kaçtık!
        Sıcak İstanbul! Güneşten kaçtık!
        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin yönetim kurulu...
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin yönetim kurulu...
        Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin yönetim kurulu üyesi Aras savu...
        Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin yönetim kurulu üyesi Aras savu...
        Kocaeli Şehir Tiyatroları "Savaş ve Barış" oyununu Rusya'da sahneleyecek
        Kocaeli Şehir Tiyatroları "Savaş ve Barış" oyununu Rusya'da sahneleyecek
        Kocaeli'de 1650 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Kocaeli'de 1650 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yarın tüm plajlarda denize girmek yasaklandı
        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yarın tüm plajlarda denize girmek yasaklandı