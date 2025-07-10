Kocaeli'de otomobile giren kertenkele kadın sürücüyü korkuttu

Kocaeli'de seyir halindeki otomobilinde kertenkele gören kadın sürücünün yaşadığı korku, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İşe gitmek için dün D-100 kara yolunda otomobiliyle seyir halinde olan Derya Karaaslan (37), direksiyon ile hız göstergesi panelinin arasında kertenkele olduğunu gördü.

Korkarak çığlık atmaya başlayan Karaaslan, kertenkelenin bacaklarının arasına düşmesiyle panikleyerek kaza yapmamak için otomobili güvenli yere çekti.

Çevredeki esnaf, kertenkelenin dışarı çıkması için kadına yardım etti.

Yaşadığı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Karaaslan, AA muhabirine, seyir halinde olduğu otomobilinde birdenbire kertenkele gördüğünü söyledi.

Nasıl tepki vereceğini bilemediğini anlatan Karaaslan, "Seyir halinde olduğum için ne yapacağımı bilemedim. Daha sonra çığlık atmaya başladım. Yavaşça yan yola geçtim ve müsait yerde durdum. Oradaki esnaf geldi. Arabadan çıkarmaya çalıştık ama çıktı mı halen arabada mı bilmiyorum." diye konuştu.

Karaaslan, çok korktuğunu, sürüngenlere karşı fobisinin olduğunu aktararak, "O an trafikteydim, kimsenin canını tehlikeye atmamak için olabildiğince sakin kalmaya çalıştım." dedi.