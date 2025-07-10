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        Kocaeli'de otomobile giren kertenkele kadın sürücüyü korkuttu

        Kocaeli'de seyir halindeki otomobilinde kertenkele gören kadın sürücünün yaşadığı korku, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:40
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        Kocaeli'de otomobile giren kertenkele kadın sürücüyü korkuttu
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        Kocaeli'de seyir halindeki otomobilinde kertenkele gören kadın sürücünün yaşadığı korku, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İşe gitmek için dün D-100 kara yolunda otomobiliyle seyir halinde olan Derya Karaaslan (37), direksiyon ile hız göstergesi panelinin arasında kertenkele olduğunu gördü.

        Korkarak çığlık atmaya başlayan Karaaslan, kertenkelenin bacaklarının arasına düşmesiyle panikleyerek kaza yapmamak için otomobili güvenli yere çekti.

        Çevredeki esnaf, kertenkelenin dışarı çıkması için kadına yardım etti.

        Yaşadığı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Karaaslan, AA muhabirine, seyir halinde olduğu otomobilinde birdenbire kertenkele gördüğünü söyledi.

        Nasıl tepki vereceğini bilemediğini anlatan Karaaslan, "Seyir halinde olduğum için ne yapacağımı bilemedim. Daha sonra çığlık atmaya başladım. Yavaşça yan yola geçtim ve müsait yerde durdum. Oradaki esnaf geldi. Arabadan çıkarmaya çalıştık ama çıktı mı halen arabada mı bilmiyorum." diye konuştu.

        Karaaslan, çok korktuğunu, sürüngenlere karşı fobisinin olduğunu aktararak, "O an trafikteydim, kimsenin canını tehlikeye atmamak için olabildiğince sakin kalmaya çalıştım." dedi.

        Aracı durdurduktan sonra kertenkelenin çıkması için aracın kapılarını açtığını belirten Karaaslan, "O an çok değişik bir şey yaşadım. Bazen yorumlar yapıyoruz ama o an ne yapacağınızı bilemiyorsunuz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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