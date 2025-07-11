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        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde 1 kişinin yaralandığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı

        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:05 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:05
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        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde 1 kişinin yaralandığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı
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        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde servis minibüsü, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde sıkışan R.E, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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