Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkisinde dün arkadaşlarıyla girdiği denizde kaybolan Ebubekir P'nin (21) bulunması için Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, AFAD, jandarma, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteğiyle arama çalışması yürütüldü.
Ebubekir P'nin cesedi, ekiplerin ortak çalışmasıyla Tuzağzı açıklarında bulundu.
Ekiplerce sudan çıkarılan gencin cesedi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kandıra'da dün denizde boğulma tehlikesi geçiren M.E.P. (19) ve Ö.A. (23) kurtarılmış, gözden kaybolan Ebubekir P. için arama çalışması başlatılmıştı.
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