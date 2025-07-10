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        Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 18:19 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:19
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        Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

        Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkisinde dün arkadaşlarıyla girdiği denizde kaybolan Ebubekir P'nin (21) bulunması için Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, AFAD, jandarma, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteğiyle arama çalışması yürütüldü.

        Ebubekir P'nin cesedi, ekiplerin ortak çalışmasıyla Tuzağzı açıklarında bulundu.

        Ekiplerce sudan çıkarılan gencin cesedi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kandıra'da dün denizde boğulma tehlikesi geçiren M.E.P. (19) ve Ö.A. (23) kurtarılmış, gözden kaybolan Ebubekir P. için arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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