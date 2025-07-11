Kocaeli'de evin bacasında mahsur kalan iki baykuş kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde mahsur kaldıkları evin bacasından kurtarılan iki baykuş, muayenelerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymaz Mahallesi'nde bir evin bacasından kuş sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, inceleme kamerasıyla bacada iki baykuşun mahsur kaldığını tespit etti.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan baykuşlar, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Burada veterinerlerce muayene edilen iki baykuş, daha sonra doğaya salındı.