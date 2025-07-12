Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik varil üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik varil üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi Ayçiçek Sokak'ta bulunan fabrikanın üretim alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, fabrikada hasara neden oldu.
İtfaiye ekipleri, alanda soğutma çalışması başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.