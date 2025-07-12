Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, fabrikada hasara neden oldu.

Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi Ayçiçek Sokak'ta bulunan fabrikanın üretim alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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