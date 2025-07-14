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        Kocaeli'de apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:19 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:26
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        Kocaeli'de apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

        Esentepe Mahallesi Zekeriya Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın esnasında panik atak geçiren bir ev sakini, Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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