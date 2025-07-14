Kocaeli'de apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.
Esentepe Mahallesi Zekeriya Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın esnasında panik atak geçiren bir ev sakini, Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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