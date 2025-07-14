Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü trafik kazasında tır sürücüsü tutuklandı

OSB Mahallesi D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkisinde Ş.K. idaresindeki tırın, yan şeritte seyir halindeki otomobilin üzerine devrildiği ve R.B, S.D, O.D, Ü.A. ve M.A.Z'nin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili tır sürücüsü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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