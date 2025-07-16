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        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin davaya devam edildi

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:28 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:28
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        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin davaya devam edildi
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü.

        Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar K.Ö, O.T. ile B.B, patlamada ölen Elif Dayıoğlu'nun eşi müşteki Arif Dayıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz diğer sanıklar A.S. ve K.D. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

        Söz verilen sanık K.Ö, bilirkişi raporunun gerçeği yansıtmadığını savunarak, beraatini talep etti.

        Müşteki avukatının silolardaki temizlik işlerinin nasıl yapıldığını sorması üzerine K.Ö, "Temizlik işleriyle servis şefleri ilgilenmektedir, benim sorumluluğum ve görevim dahilinde değildir. Ben teknik işlerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin görev yapmaktayım." ifadelerini kullandı.

        Müşteki Arif Dayıoğlu, şikayetçi olduğu sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına, tanık M.K'nin bir sonraki celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay ve iddianame

        Derince ilçesindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda 7 Ağustos 2023'te meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış, 60 silodan 13'ü hasar görmüştü.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, patlamayla ilgili baş müdür K.D, müdür yardımcısı K.Ö, şef vekili B.B, taşeron firma sahibi O.T. ile taşeron firmanın alan yetkilisi İ.Ç'nin asli kusurlu, mühendis A.S'nin ise tali kusurlu olduğu yer alıyor.

        İddianamede, sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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