Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin davaya devam edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar K.Ö, O.T. ile B.B, patlamada ölen Elif Dayıoğlu'nun eşi müşteki Arif Dayıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz diğer sanıklar A.S. ve K.D. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Söz verilen sanık K.Ö, bilirkişi raporunun gerçeği yansıtmadığını savunarak, beraatini talep etti.

Müşteki avukatının silolardaki temizlik işlerinin nasıl yapıldığını sorması üzerine K.Ö, "Temizlik işleriyle servis şefleri ilgilenmektedir, benim sorumluluğum ve görevim dahilinde değildir. Ben teknik işlerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin görev yapmaktayım." ifadelerini kullandı.

Müşteki Arif Dayıoğlu, şikayetçi olduğu sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.