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        Kocaeli'de bir haftada 284 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen hafta 284 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:44 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:44
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        Kocaeli'de bir haftada 284 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen hafta 284 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) görevlileri, boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor.

        KOSKEM ekipleri, 14-20 Temmuz tarihlerinde 284 vatandaşı boğulmaktan kurtardı, 37 vatandaşa ambulans birimleriyle sağlık hizmeti verdi. En fazla kurtarma işlemi 125 kişiyle Cebeci bölgesinde gerçekleştirildi, Kumcağız bölgesinde ise 85 vakaya müdahale edildi.

        Ekipler ayrıca Kerpe'de 15, Bağırganlı'da 13, Sarısu'da 11, Darıca'da 8, Kovanağzı, Seyrek ve Bayramoğlu'nda 7'şer, Miço Kadınlar Plajı ve Ereğli'de 3'er kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Açıklamada, KOSKEM ekiplerinin, 15 Haziran'dan bu yana toplam 935 vatandaşı boğulmaktan kurtardığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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