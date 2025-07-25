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        Kocaelispor, sağ bek Dijksteel ile ön protokol imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 28 yaşındaki sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile ön protokol imzalandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:03 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:03
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        Kocaelispor, sağ bek Dijksteel ile ön protokol imzaladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 28 yaşındaki sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile ön protokol imzalandığını bildirdi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolcu ile kulüp arasında, sağlık kontrolünün başarılı geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalandığı belirtilerek, "Futbolcu, Kocaelispor Futbol A Takımı ve genç takımlar sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşuluyla kulübümüz ve futbolcu arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır." ifadesine yer verildi.

        Dijksteel, son olarak İngiltere'nin Middlesbrough takımında forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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