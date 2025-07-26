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        Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:55 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:55
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        Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Doğan Mahallesi İsmail Özen Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

        Çatı katında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarılırken, dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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