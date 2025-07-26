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        Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:39 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:39
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        Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Pazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Alevlerin Karapınar Mahallesi'ne doğru ilerlediği bölgede, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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