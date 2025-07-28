Kocaeli'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
D-605 kara yolu İzmit istikametinin Çayırköy mevkisinde, H.E. idaresindeki 41 N 2611 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve 3 yolcu, civardaki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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