Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de cinayet şüphelisi 6 kişiden 3'ü tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 20:23 Güncelleme: 28.07.2025 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de cinayet şüphelisi 6 kişiden 3'ü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz'da Ü.Ş'nin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

        Yapılan operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O, G.B. ve suça sürüklenen çocuk R.Y. tutuklandı.

        Zanlılardan S.A. ve M.F.Y, adli kontrol kapsamında "ev hapsi" uygulanarak, Z.Ç. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Karabük'te 6. gün! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Anfernee Jamal Dijksteel resmen Kocaelispor'da
        Anfernee Jamal Dijksteel resmen Kocaelispor'da
        İzmit'te otomobil takla attı: 4 yaralı
        İzmit'te otomobil takla attı: 4 yaralı
        Kocaeli'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kocaelispor, sağ bek Dijksteel ile sözleşme imzaladı
        Kocaelispor, sağ bek Dijksteel ile sözleşme imzaladı
        Kocaeli'de ormanlık alanda mangal ateşi yakan 58 kişiye idari para cezası v...
        Kocaeli'de ormanlık alanda mangal ateşi yakan 58 kişiye idari para cezası v...
        Kocaeli'de sıcaktan etkilenen ebabil kuşuna polis ekipleri yardım etti
        Kocaeli'de sıcaktan etkilenen ebabil kuşuna polis ekipleri yardım etti