Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisini kurtarmak için çalışma başlatılacak

Operasyonun yol haritasının belirlenmesi ve havanın uygun olması halinde çalışmalara kısa sürede başlanması planlanıyor.

Sigorta şirketi tarafından geminin etrafına bariyer çekilerek olası yakıt sızıntısına karşı önlem alınırken, planlanan çalışmalarda öncelikle gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının tahliye edilmesi öngörülüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.