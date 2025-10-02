Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisini kurtarmak için çalışma başlatılacak

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 18 Eylül'de karaya oturan kuru yük gemisinin bulunduğu alandan çıkarılması için çalışmaların kısa sürede başlaması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:07 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:07
        Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 18 Eylül'de karaya oturan kuru yük gemisinin bulunduğu alandan çıkarılması için çalışmaların kısa sürede başlaması bekleniyor.

        Kefken açıklarında, "RAPID" isimli Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle karaya oturmasının ardından kurtarma çalışmalarına başlanamamasında hava şartlarının yanı sıra operasyonun yol haritasının belirlenme süreci etkili oldu.

        Sigorta şirketi tarafından geminin etrafına bariyer çekilerek olası yakıt sızıntısına karşı önlem alınırken, planlanan çalışmalarda öncelikle gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının tahliye edilmesi öngörülüyor.

        Operasyonun yol haritasının belirlenmesi ve havanın uygun olması halinde çalışmalara kısa sürede başlanması planlanıyor.

        Kefken açıklarında 18 Eylül'de "RAPID" isimli Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine ekiplerce başlatılan çalışmalarda, gemideki 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebat helikopter yardımıyla kurtarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

