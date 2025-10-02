Kocaeli Kadın Basketbol'da hedef, Süper Lig'de kalıcılık ve Avrupa'da mücadele hakkı

KADİR YILDIZ - Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kocaeli Kadın Basketbol, ligde kalıcılığı sağlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaeli temsilcisi, ligin ilk haftasında 5 Ekim Pazar günü Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

Başantrenör Efe Güven, AA muhabirine, geç kurulmaları nedeniyle kamp döneminin kendileri için zorlu geçtiğini belirterek, transferleri son 10 günde tamamladıklarını söyledi.

Hazırlık sürecinde sakatlıklar da yaşadıklarını dile getiren Güven, "Hazırlıklar beni doyuracak şekilde olmadı. İstediğimiz şekilde hazırlanamadık ama 'Mücadele edecek, savaşacak takım ortaya çıkacak' diye söz vermiştim. Bunu hazırlık turnuvalarında gördük. Turnuvalarda 8-9 kişilik rotasyonlu kadroyla mücadele ettik. Turnuvalarda bu hazırlığa rağmen takımımız beklediğimizin üzerinde mücadele ve oyun sahaya koydu. Rahat ve sağlıklı şekilde çalışamasak da ilk maçımızda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Güven, bazı kesimlerin kendilerini "düşme adayı" olarak gördüğünü aktararak, "Benim ve kulübün hedefi, kesinlikle bunun tam zıttı. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi yapıp, çıkabileceğimiz en üst seviyeye çıkıp gelebileceğimiz en iyi pozisyonu bulmaya çalışacağız. Yeni bir kulüp olduğumuz için ilk etapta ligde kalıcı olmak takımın geleceği açısından önemli çünkü kulüp yöneticileri ve sahiplerinin Avrupa hedefleri var. İlk hedefimiz Avrupa'ya katılabilecek sıralama elde etmek, takımın ligde kalıcılığını sağlamak. Bizden istenenleri yapmaya çalışacağız." diye konuştu. Ligi bildiğini ve tecrübeye sahip olduğunu anlatan Güven, yeni kurallarla zor bir lig olacağını kaydetti. Güven, kazanmak için sahada ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, lige zorlu fikstürle başlayacaklarını ifade etti. Ligin tecrübeli ve güçlü takımlarından Nesibe Aydın ile 5 Ekim Pazar günü karşılaşacaklarını dile getiren Güven, maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

- "Lige hazırız" Kocaeli ekibinin şutör oyun kurucusu Derin Yaya ise hazırlık sürecinde 2 turnuvada yer aldıklarını belirterek, alışma ve eksikleri görebilme adına bu sürecin verimli geçtiğini söyledi. Lige hazır olduklarını ve arkadaşlarına da güvendiğini belirten Derin, "Kendimi takıma adapte olmuş hissediyorum. Hem bireysel hem de kulüp adına yeni bir macera olacak çünkü Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübünün de ilk resmi maçı olacak. Üzerimizde kentin sorumluluğu var, bunu da keyifle sahaya yansıtmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı pazar günü maça bekliyoruz. Bu seviyede her maç zorlu geçecektir. Süper Lig'de rekabet çok yüksek. Dünya yıldızları, önemli isimler bu lige basketbol oynamak için geliyor. İlk haftadan son haftaya kadar çekişmeli mücadeleler geçeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu. Kocaeli Kadın Basketbol'un bir diğer oyuncusu Şuğranur Sönmez de yeni kurulan bir ekip olarak birbirlerine uyum sağladıklarını, güzel bir enerjiyle çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.