Kocaeli'de sokakta kadını darbeden şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Kartepe ilçesinde bir kadının darbedildiğine ilişkin görüntülerin bazı basın yayın organlarında yayımlanmasının ardından çalışma başlatıldı.

