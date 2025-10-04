Habertürk
        Kocaeli'de sokakta kadını darbeden şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de sokakta kadını darbeden şüpheli yakalandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sokakta bir kadını darbeden şüpheli, gözaltına alındı.

        Giriş: 04.10.2025 - 09:08 Güncelleme: 04.10.2025 - 09:08
        Kocaeli'de sokakta kadını darbeden şüpheli yakalandı
        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sokakta bir kadını darbeden şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Kartepe ilçesinde bir kadının darbedildiğine ilişkin görüntülerin bazı basın yayın organlarında yayımlanmasının ardından çalışma başlatıldı.

        Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen şüpheli E.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri süren şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

