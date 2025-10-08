Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler olay yerine ulaşmadan önce, Özgür Ş. ile yoldan geçen 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, tabancayla açılan ateş sonucu Özgür Ş. ağır yaralandı.

Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi'nde Özgür Ş. (46), elindeki jiletle taşkınlık yaparak sokakta huzursuzluk oluşturdu. Özgür Ş'nin kendisine zarar verdiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

