Kocaeli'de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hükümlünün Darıca ilçesinde olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, 13 Mart 2020 tarihinde Bitlis'te "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", 6 Mayıs 2022 tarihinde ise "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplam 11 yıl hapis cezası bulunan M.D. (22) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

