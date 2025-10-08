Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 08:53 Güncelleme: 08.10.2025 - 08:53
        Kocaeli'de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, 13 Mart 2020 tarihinde Bitlis'te "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", 6 Mayıs 2022 tarihinde ise "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplam 11 yıl hapis cezası bulunan M.D. (22) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hükümlünün Darıca ilçesinde olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

