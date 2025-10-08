Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Körfezray Metro Projesi'nde 2 Tünel Açma Makinesinin daha montajı başladı

        Kocaeli'de yapımı süren Körfezray Metro Projesi kapsamında 3 ve 4 numaralı Tünel Açma Makinelerinin (TBM) montajına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:40 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Körfezray Metro Projesi'nde 2 Tünel Açma Makinesinin daha montajı başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de yapımı süren Körfezray Metro Projesi kapsamında 3 ve 4 numaralı Tünel Açma Makinelerinin (TBM) montajına başlandı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen, Körfez-Kartepe arasındaki trafiğe katkı sunacak Körfezray Metrosu'nda çalışmalar devam ediyor.

        Proje kapsamında Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'ndan Derince Millet Bahçesi yönüne ilerleyecek dev TBM’'erin kurulumu sürüyor. Kurulumun kasım ayı sonuna kadar tamamlanması, ardından tünel kazılarına eş zamanlı başlanması planlanıyor.

        Daha önce otogar yönüne kazı yapan TBM-1 ve TBM-2 çalışmalarını sürdürürken, Derince Millet Bahçesi'nden Tüpraş-Petkim hattına kadar ilerleyecek TBM-5 ve TBM-6'nın ise montaj hazırlıkları tamamlanmak üzere. Tüm cihazların kurulmasının ardından toplam 6 TBM ile Körfezray'ın tünel kazıları devam edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,"Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'ndan Derince yönüne ilerleyecek 3 ve 4 numaralı dev TBM'nin kurulumu başladı. Körfezray'da yeni bir aşamadayız. Bu tüneller, Kocaeli'nin ulaşımda yeni çağını açacak." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu

        Benzer Haberler

        Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 18'e geriledi; köprü yeniden gün yüzüne çıktı
        Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 18'e geriledi; köprü yeniden gün yüzüne çıktı
        Fadik'in evde silahla ölümünde çelişkili ifadeler veren eşi tutuklandı
        Fadik'in evde silahla ölümünde çelişkili ifadeler veren eşi tutuklandı
        Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 18 ölçüldü
        Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 18 ölçüldü
        Kocaeli'de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Jiletle çevresindekilere taşkınlık yaptı, tabanca ile öldürüldü
        Jiletle çevresindekilere taşkınlık yaptı, tabanca ile öldürüldü
        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti