Körfezray Metro Projesi'nde 2 Tünel Açma Makinesinin daha montajı başladı

Kocaeli'de yapımı süren Körfezray Metro Projesi kapsamında 3 ve 4 numaralı Tünel Açma Makinelerinin (TBM) montajına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen, Körfez-Kartepe arasındaki trafiğe katkı sunacak Körfezray Metrosu'nda çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'ndan Derince Millet Bahçesi yönüne ilerleyecek dev TBM’'erin kurulumu sürüyor. Kurulumun kasım ayı sonuna kadar tamamlanması, ardından tünel kazılarına eş zamanlı başlanması planlanıyor.

Daha önce otogar yönüne kazı yapan TBM-1 ve TBM-2 çalışmalarını sürdürürken, Derince Millet Bahçesi'nden Tüpraş-Petkim hattına kadar ilerleyecek TBM-5 ve TBM-6'nın ise montaj hazırlıkları tamamlanmak üzere. Tüm cihazların kurulmasının ardından toplam 6 TBM ile Körfezray'ın tünel kazıları devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,"Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'ndan Derince yönüne ilerleyecek 3 ve 4 numaralı dev TBM'nin kurulumu başladı. Körfezray'da yeni bir aşamadayız. Bu tüneller, Kocaeli'nin ulaşımda yeni çağını açacak." ifadesini kullandı.