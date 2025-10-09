Kocaeli'de üzerine beton korkuluk düşen çocuk yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üzerine beton korkuluk düşen çocuk yaralandı.
Barış Mahallesi 1856. Sokak'ta bir evin balkonundaki beton korkuluktan parçalar, yabancı uyruklu M.O'nun (14) üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
