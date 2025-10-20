Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de mahallelerin sorunlarını tespit edecek "Göz Kulak" saha ekibi göreve başladı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit edip hızlıca çözüme ulaştırmak amacıyla "Göz Kulak" adını verdiği yeni bir saha ekibi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 22:02 Güncelleme: 20.10.2025 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de mahallelerin sorunlarını tespit edecek "Göz Kulak" saha ekibi göreve başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit edip hızlıca çözüme ulaştırmak amacıyla "Göz Kulak" adını verdiği yeni bir saha ekibi oluşturdu.

        Göz Kulak ekibinin tanıtımı için Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'nın A Takımı Acil Bakım Onarım Hizmetleri bünyesinde kurulan birimin, 12 ilçede aktif görev yaparak kentteki tüm mahalleleri düzenli olarak denetleyip, tespit ettiği sorunları ilgili müdürlüklere ileteceğini bildirdi.

        Büyükakın, bugün itibarıyla araç sayısının 288'e, personel sayısının ise 512'ye ulaştığını ifade ederek, zaman zaman artan ihtiyaçlar doğrultusunda 239 ilave araç ve iş makinesinin de hizmet verdiğini aktardı.

        Ayrıca 43 yeni aracın alım sürecinin de devam ettiğini dile getiren Büyükakın, şu bilgileri verdi:

        "Şu anda sahada görev yapan 10 acil tamir ve bakım aracımız bulunuyor. Bu araçlar, ihtiyaç duyulan noktalara gidip gerekli işlemleri hızla tamamlıyor. Ayrıca 2 asfalt robotu, 4 silindir ve 3 çalı kesme robotu aldık. Bu ekipmanlar özellikle kırsal bölgelerdeki ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebilmek için sahada aktif görev yapacak. Yeni dönemde çevreci çözümler de devreye girdi. Elektrikli araçlara sahip Göz Kulak ekibimiz artık şehrin her noktasında devriye halinde olacak. Daha önce vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine sahaya iniyorduk, şimdi ise bizden önce fark eden, tespit eden bir yapıya geçiyoruz. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan tüm yollarda denetim yapmak üzere 12 yeni elektrikli araç hizmete başladı. Göz Kulak ekibimiz, şehrimize göz kulak olmak üzere sahaya iniyor."

        Alanında uzman personelden oluşan Göz Kulak ekibi, üniformalı olarak halkın arasında görev yapacak. Muhtarlarla da iş birliği içinde çalışacak ekip üyeleri, tespit ettikleri sorunları hızla ilgili birimlere bildirerek sürecin takibini sağlayacak.

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve muhtarların katıldığı tanıtım programında, yeni ekibe tahsis edilen araçlar ve ekipmanlar da sergilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Amerika’ya ihraç edilecek
        Amerika’ya ihraç edilecek
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalan...
        Kocaeli'de hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalan...
        Gebze'de fabrika bahçesinde yangın
        Gebze'de fabrika bahçesinde yangın
        Kocaeli'de ahşap fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kocaeli'de ahşap fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Otogarda etrafa ateş açtı, polis tarafından bacağından vurulup yakalandı (3...
        Otogarda etrafa ateş açtı, polis tarafından bacağından vurulup yakalandı (3...
        Otogarda etrafa ateş açtı, polis tarafından bacağından vurulup yakalandı (2...
        Otogarda etrafa ateş açtı, polis tarafından bacağından vurulup yakalandı (2...
        Kadir Miraç'ın öldüğü kaza kamerada
        Kadir Miraç'ın öldüğü kaza kamerada