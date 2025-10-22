Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 20:49 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında İzmit ilçesindeki bir iş yerine ve durumundan şüphelenilen tıra operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 109 çuvalda toplam 2 ton kıyılmış kaçak tütün ve 107 elektronik sigara ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 2 şüpheliye adli, 1 zanlıya da idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        3 kurşun 3 can!
        3 kurşun 3 can!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Direksiyonu cinayete kırdı
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutukland...
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutukland...
        Cenaze dönüşü, polis ve yakınlarını taşıyan midibüs duvara çarptı: 3'ü poli...
        Cenaze dönüşü, polis ve yakınlarını taşıyan midibüs duvara çarptı: 3'ü poli...
        Kocaeli'de binanın duvarına çarpan midibüsteki 3'ü polis 7 kişi yaralandı
        Kocaeli'de binanın duvarına çarpan midibüsteki 3'ü polis 7 kişi yaralandı
        "Başiskele Kart" tanıtıldı
        "Başiskele Kart" tanıtıldı
        Kocaeli'de 7 kızılgeyik daha doğaya salındı
        Kocaeli'de 7 kızılgeyik daha doğaya salındı
        Kocaeli'de Samanlı Dağları'na 7 kızıl geyik bırakıldı
        Kocaeli'de Samanlı Dağları'na 7 kızıl geyik bırakıldı