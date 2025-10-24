Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce, kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde 39 gram esrar, 1 gram kokain, 1 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
"Uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G, B.G, M.B. ve H.A. tutuklandı.
Şüphelilerden 2'si ise haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.