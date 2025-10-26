Kocaeli'de 12. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu düzenlendi

Kadınlarda ise birinciliği Sümeyye Erol, ikinciliği Etiyopyalı Hirut Jemberu Girma, üçüncülüğü Kenyalı Diasy Jeptoo Kimeli elde etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve beraberindeki protokol üyelerince startı verilen 10 kilometrelik koşuda erkeklerde Ömer Amaçtan birinci, Azat Demirtaş ikinci, Abdülhalik Çağıran üçüncü oldu.

Sekapark'tan başlayan yarışlarda, 3 kilometre halk koşusu, 10 kilometre profesyonel sporcu koşusu yapıldı. Halk koşunda bazı vatandaşların, bebekleri ve arabalarıyla etkinliğe katıldığı görüldü.

