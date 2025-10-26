Habertürk
        Kocaeli'de 12. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu düzenlendi

        Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "12. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.

        26.10.2025
        Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "12. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.

        Sekapark'tan başlayan yarışlarda, 3 kilometre halk koşusu, 10 kilometre profesyonel sporcu koşusu yapıldı. Halk koşunda bazı vatandaşların, bebekleri ve arabalarıyla etkinliğe katıldığı görüldü.

        10 kilometrelik koşuda 16 ülkeden 1380 sporcu mücadele etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve beraberindeki protokol üyelerince startı verilen 10 kilometrelik koşuda erkeklerde Ömer Amaçtan birinci, Azat Demirtaş ikinci, Abdülhalik Çağıran üçüncü oldu.

        Kadınlarda ise birinciliği Sümeyye Erol, ikinciliği Etiyopyalı Hirut Jemberu Girma, üçüncülüğü Kenyalı Diasy Jeptoo Kimeli elde etti.

        Halk koşusu kategorisinde erkeklerde ilk 3 sırayı Mehmet Can Kapağan, Ayetullah Güldü, Ege Berk Keskin aldı. Kadınlarda ilk 3 sıra Zehra Baysal, Melek Akbay ve Melek Yıldız'dan oluştu.

        Dereceye girenlere madalyaları, protokol üyelerince verildi.

        Öte yandan Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen 102 izciyle alanda Türk bayrağı açıldı.

