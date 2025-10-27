Habertürk
        Savunmadaki yeteneklerle yeni milli ürünler geliyor

        Savunmadaki yeteneklerle yeni milli ürünler geliyor

        ALTAY Tankı, Milli Muharip Uçak KAAN gibi projelerde sorumluluklar üstlenen Altınay Savunma Grubu, bu süreçlerde geliştirdiği ve bunlara eklediği yeteneklerle TF-2000 Hava Savunma Muhribi, Milli Uçak Gemisi, jet motoru gibi projeleri ilave etmeyi hedefliyor.

        Giriş: 27.10.2025 - 11:09 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:09
        ALTAY Tankı, Milli Muharip Uçak KAAN gibi projelerde sorumluluklar üstlenen Altınay Savunma Grubu, bu süreçlerde geliştirdiği ve bunlara eklediği yeteneklerle TF-2000 Hava Savunma Muhribi, Milli Uçak Gemisi, jet motoru gibi projeleri ilave etmeyi hedefliyor.

        Altınay Savunma Grubu bünyesinde yer alan şirketlerin genel müdürleri, Altınay Savunma Üretim Teknolojileri Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek yürüttükleri çalışmaları değerlendirip, soruları yanıtladı.

        Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan, tesisin bir yıldan kısa sürede tam kapasiteye ulaştığına işaret ederek, satışlarını geçen yıla göre yüzde 30 artırdıklarını, 2024’te 55 milyon dolar olan cirolarını, bu yılı 70 milyon doların üzerine çıkarmayı öngördüklerini bildirdi.

        Mercan, "450 milyon dolar açık teklif havuzumuz, 200 milyon doların üstünde de iş stokumuz bulunuyor. Üç yıl içerisinde bu işlerin kademeli olarak somut yansımalarını da göreceğimizi düşünüyoruz. İhracatta ürün yönetimi ve katma değerli ürün geliştirme modelimizle önemli kazanımlar elde etmeye devam ediyoruz. İhracatımızı daha geniş coğrafyalara yaymak için Avrupa’da şirket satın alma ya da kurma gibi stratejileri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Burak Mercan, insansız hava araçlarından dolayı batarya teknolojisine havacılık standartlarında hakim olduklarını, bunu savunma seviyesine yansıtacak şekilde yeni görevler almaya başladıklarını söyledi. Mercan, "Batarya hücresini paketleyip belli bir güç akışını sağlamak üzerine bir donanım tasarlamak ve üretmeyi içeriyor. Hücrenin kendisini değil, hücrelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan batarya paketleri, batarya grupları üretmek şeklinde." dedi.

        Son dönemde mühimmat üretim hat kurulumu konusunda birçok iş aldıklarını dile getiren Mercan, MKE ve Roketsan'ın üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik altyapı projelerinde sorumluluk üstlendiklerini aktardı. Mercan, yurt dışında da bu konuda görüştükleri çok fazla yer olduğunu, Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımlarında da yer aldıklarını belirtti.

        - Ufukta yeni projeler var

        Uçak tarafından devam eden çok fazla proje bulunduğuna değinen Mercan, KAAN'ın 2026'nın ilk çeyreğinde yapılması planlanan yeni uçuşuna yönelik silah sistemleri, iniş takımı, kontrol eyleyicileri tarafında üretimlerinin devam ettiğini söyledi.

        Mercan, kargo İHA konusunda aldıkları siparişleri teslim ettiklerini ve ürünlerin envantere girdiği bilgisini paylaştı.

        Gerekirse motor yapabilecek durumda olduklarını vurgulayan Mercan, "Yaptığımız motorlar da var. Kargo İHA'lardaki motorları kendimiz tasarladık. Almanya'dan aldığımız motorlar bile işe yaramadı. Böyle şeylerle karşılaştığımız için havacılık tarafından özgün çözümlerimiz var." diye konuştu.

        TF-2000 Hava Savunma Muhribi Helikopter Yakalama Sistemi'nin kullanımı için ASFAT ile görüştüklerini belirten Mercan, Milli Uçak Gemisi'nde de 2 alt sistem için aday olduklarını söyledi.

        Burak Mercan, jet motoru projesine yönelik de teklifleri olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

        - Dünyanın en geniş İHA ürün ailelerinden biri

        DASAL Havacılık Genel Müdürü Murat Koç, kalkış ağırlığı 1 kilogramdan başlayıp 500 kilograma kadar ulaşan, farklı görevleri yerine getirebilen hava araçları bulunduğunu ve dünyada bu alanda en geniş ürün ailelerinden birine sahip olduklarını vurguladı.

        Kamikaze İHA tarafındaki geniş ürün ailesiyle ihracat kapılarının açıldığına işaret eden Koç, farklı ülkelere ihracat gerçekleştirmeye başladıklarını bildirdi.

        ALKARA Anti-dron Hava Savunma Sistemi'nin gelecek yıl hazır hale geleceğini belirten Koç, şu bilgileri verdi:

        "Bir yer sensör setinden gelen tehdit verisiyle beraber sistem otomatik olarak hedefe angaje olacak. Bunların bir araya getirilmesiyle bir resim çıkarılması ve uzun menzilden tespiti amaçlıyoruz. Birinci fazda kablolu FPV dronları kendimize hedef seçtik. Tespit edilen tehdide otomatik olarak yaklaşıp yakınında patlayarak bertaraf eden bir sistem geliştiriyoruz. Haftaya ilk canlı patlatma testlerini gerçekleştireceğiz. Farklı konfigürasyonlar geliştiriyoruz. Delta kanatlı tehditler dikkate alınarak nokta savunmasına yönelik olacak. Yeni bir versiyonu da daha yüksek süratlere ve irtifalara çıkacak."

        Deniz platformlarına yönelik tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik hava savunma benzeri bir sistemin gemilere entegrasyonuyla ilgili de bir projeleri bulunduğunu aktaran Koç, "Elektronik harp amaçlı geliştirdiğimiz bir sistem var. Gemilere gelen tehdide otomatik olarak angajman sağlayacak. Tehdidi gemiden uzaklaştıracak bir yanıltma sistemi olarak kullanılacak bir hava aracı olacak. Bu jet motorlu sistemlerle yapanlar vardı. Birim maliyetleri milyon dolarlar mertebesindeydi. Daha maliyet etkin bir sistem geliştiriyoruz. Dünya pazarında büyük karşılığı olacağını değerlendiriyoruz. Başka firma da yok bildiğimiz kadarıyla." diye konuştu.

        Ürünlerini kullanacak potansiyel ülkelerin henüz bunları nasıl kullanacakları konusunda fikir sahibi olmadığını belirten Murat Koç, "Bu teknolojiler yeni, birçok ülke nasıl adapte olacağını bilmiyor. Teklif verirken eğitim merkezleri, simülasyon ve entegre lojistik destek altyapılarının kurulması, teknoloji transferi gibi hususlara yer veriyoruz. Çok büyük teklifler veriyoruz henüz gerçekleşmediği için ciroya yansımasını görmüyoruz ama bir anda çok garip sıçramalar olma ihtimali var." dedi.

        - Hedef iniş takımında dünya markası

        TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Enis Ata, HÜRKUŞ, HÜRJET, KAAN uçaklarının iniş takımları, uçuş kontrol eyleyicileri ve yardımcı eyleyicilerini geliştirilip ürettiklerini, GÖKBEY helikopterinin alt bileşen seviyesinde iniş takımında da görev aldıklarını söyledi.

        Oluşturdukları bilgi birikimiyle ihracata kapı açtıklarını ifade eden Ata, yurt dışına iniş takımı tasarlayan bir kurguya ulaştıklarını, çokça teklifleri olduğunu ve bu alanda bir Türk markası oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

