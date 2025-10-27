Körfezray Metrosu'nda 2 tünel açma makinesi kazıyı sürdürüyor

Kocaeli'de, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek Körfezray Metrosu'nda 6 tünel açma makinesinden (TBM) 2'si kazı yaparken, diğerlerinin kurulumu devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, kentin ulaşım geleceğini şekillendirecek Körfezray Metro Projesi'nde kazı çalışmaları planlandığı şekilde ilerliyor.

İlk etapta görev yapacak 6 TBM'den 2'si tünel kazarken, diğerlerinin kurulum süreci sahada eş zamanlı olarak devam ediyor.

TBM-1 ve TBM-2, 24 saat esasına göre tünel kazılarını sürdürüyor. Projenin merkez üssü olan Seka Devlet Hastanesi şantiyesinde ve Derince Millet Bahçesi'nde yoğun hazırlık süreci yaşanıyor.

Seka Devlet Hastanesi'nden Derince Millet Bahçesi yönüne kazı gerçekleştirecek TBM-3 ve TBM-4'ün, kasım ayında devreye alınması planlanıyor.

Derince Millet Bahçesi'nden Tüpraş-Petkim hattına yönlendirilecek TBM-5 ve TBM-6'nın da altyapı hazırlıkları sürüyor. Bu iki makinenin aralık ayında devreye alınması hedefleniyor.