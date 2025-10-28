Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de "Engelsiz Söyleşi" düzenlendi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "Engelsiz Söyleşi" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:00 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de "Engelsiz Söyleşi" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "Engelsiz Söyleşi" programı gerçekleştirildi.

        Darıca Kent Konseyi ve Darıca Belediyesi iş birliğinde Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram katıldı.

        Programda Bayram, katılımcılara hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filminden kesitler sundu.

        Engelli bireylerin çalışma koşullarının son yıllarda iyileştiğini ifade eden Bayram, "Engelliler artık yasamada ve yargıda temsil edilebiliyor. Önümüzdeki yıllarda yürütmede de istihdam edilmesi beklentimizdir." ifadesini kullandı.

        Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise Bayram'ı ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

        Programın ardından Bayram'a günün anısına plaket takdim edildi.

        Programa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar, BBP İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Anahtar Parti İlçe Başkanı Kinyas Bakar, Darıca Kent Konseyi Başkanı Orhan Pala ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de iş yeri kurşunlama ve silahlı yaralama şüphelisi yakalandı
        Kocaeli'de iş yeri kurşunlama ve silahlı yaralama şüphelisi yakalandı
        Kocaeli'den deprem bölgesine arama-kurtarma ve insani yardım ekipleri gönde...
        Kocaeli'den deprem bölgesine arama-kurtarma ve insani yardım ekipleri gönde...
        Aynı gün 2 husumetlisinin iş yerine ateş açıp, 1 kişiyi yaralayan şüpheli y...
        Aynı gün 2 husumetlisinin iş yerine ateş açıp, 1 kişiyi yaralayan şüpheli y...
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutukland...
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutukland...
        Karamürsel'de Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Karamürsel'de Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, basın mensuplarıyla buluştu
        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, basın mensuplarıyla buluştu