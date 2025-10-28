Kocaeli'de "Engelsiz Söyleşi" düzenlendi

Engelli bireylerin çalışma koşullarının son yıllarda iyileştiğini ifade eden Bayram, "Engelliler artık yasamada ve yargıda temsil edilebiliyor. Önümüzdeki yıllarda yürütmede de istihdam edilmesi beklentimizdir." ifadesini kullandı.

Darıca Kent Konseyi ve Darıca Belediyesi iş birliğinde Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.