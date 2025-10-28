"Bahis oynama" gerekçesiyle 152 hakemin PFDK'ye sevki

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hakem Zorbay Küçük'ün "bahis oynadığı" iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kulübün yazılı açıklamasında Zorbay Küçük'ün bu sezon Kocaelispor'un 1 maçında görev yaptığı hatırlatılarak söz konusu karşılaşmada Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısına rağmen takım lehine verilmesi beklenen "net bir penaltının es geçildiği" belirtildi.

"Tüm camiamızın ve futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere, mezkur müsabakada kulübümüz aleyhine çok ciddi hakem hataları yapılmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, Küçük'ün disiplin sevkine ilişkin sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, masumiyet karinesine ve savunma hakkına saygı duyulduğu vurgulanarak TFF hukuk kurullarının vereceği kararın kesinleşmesinin bekleneceği ifade edildi.

Kamuoyunun süreç hakkında bilgilendirileceği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: