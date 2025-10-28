Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        "Bahis oynama" gerekçesiyle 152 hakemin PFDK'ye sevki

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hakem Zorbay Küçük'ün "bahis oynadığı" iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 23:46 Güncelleme: 28.10.2025 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bahis oynama" gerekçesiyle 152 hakemin PFDK'ye sevki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hakem Zorbay Küçük'ün "bahis oynadığı" iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Kulübün yazılı açıklamasında Zorbay Küçük'ün bu sezon Kocaelispor'un 1 maçında görev yaptığı hatırlatılarak söz konusu karşılaşmada Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısına rağmen takım lehine verilmesi beklenen "net bir penaltının es geçildiği" belirtildi.

        "Tüm camiamızın ve futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere, mezkur müsabakada kulübümüz aleyhine çok ciddi hakem hataları yapılmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, Küçük'ün disiplin sevkine ilişkin sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, masumiyet karinesine ve savunma hakkına saygı duyulduğu vurgulanarak TFF hukuk kurullarının vereceği kararın kesinleşmesinin bekleneceği ifade edildi.

        Kamuoyunun süreç hakkında bilgilendirileceği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Malum kişinin bahis oynadığına kanaat getirilmesi ve ilgili kurullar tarafından ceza tayinine yer olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu hakemin yönettiği maçın tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli girişim ivedilikle yapılacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Çay ocağında husumetlisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Çay ocağında husumetlisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis açıklaması
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis açıklaması
        Kocaelispor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaelispor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı, Kocaeli'de düzenlenecek
        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı, Kocaeli'de düzenlenecek