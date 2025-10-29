Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazından ses alındı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de çöken binaya ilişkin, "Bir vatandaşımızın sesini aldı arkadaşlarımız, ona ulaşmaya çalışıyorlar." dedi.

        Giriş: 29.10.2025 - 13:00 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:00
        Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazından ses alındı
        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de çöken binaya ilişkin, "Bir vatandaşımızın sesini aldı arkadaşlarımız, ona ulaşmaya çalışıyorlar." dedi.

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Çok sayıda AFAD, JAK, sivil toplum kuruluşu ve belediye ekibi, enkazda arama kurtarma çalışması yapıyor.

        İş makinelerinin yardımıyla molozları kaldırıp kamyonlarla tahliye eden ekipler, zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştiriyor. UMKE ekipleri de bölgede sahra hastanesi kurdu.

        Vali Aktaş, gazetecilere, Gebze’de çöken binanın 2012 yılında yapılıp iskan aldığını, neden çöktüğüyle ilgili teknik ekiplerin çalışmasına devam ettiğini söyledi.

        Yakınlarından 1 ailenin gece binada olduğunu teyit ettiklerini ifade eden Aktaş, "Şu anda da maalesef enkaz altında olduğunu değerlendiriyoruz. Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan toplam 5 kişinin enkaz altında olduğu değerlendiriliyor. Ses olayı doğru, bir vatandaşımızın sesini aldı arkadaşlarımız ona ulaşmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

        Aktaş, AFAD koordinasyonunda tüm ilgili kurum kuruluşların çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, 375 kişinin arama kurtarma çalışmalarında görev aldığını, 8 zemin altı arama görüntüleme cihazı, 5 arama kurtarma köpeğinin de katılımıyla vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Enkaz altındaki vatandaşlara kısa zamanda sağ salim ulaşmayı ümit ettiklerini dile getiren Aktaş, ekiplerin elinden gelen çalışmaları yürüttüğünü bildirdi.

        Bir gazetecinin "Tedbir amaçları bazı bina ve iş yerleri boşaltıldı mı?" sorusuna ilişkin Aktaş, "Çalışma boyunca tahliye ettiğimiz binalarda birebir herhangi bir şey tespit edilmemiş olmakla birlikte, çalışma bölgesine, olayın meydana geldiği bölgeye yakın 9 binamızı boşaltma kararı aldık, tahliye ettik. Bu tamamen tedbiren, birebir 8 binamızla ilgili tespit edilmiş bir şey. 9. binamızda da tereddüt üzerine boşaltılma oldu, tedbiren. Başka boşaltılması gereken alan var mı arkadaşlarımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

        Aktaş, sahada tüm ekiplerin koordinasyon içinde çalıştığını aktararak, "Bugün tüm amacımız vatandaşlarımıza ulaşabilmek. Tüm gücümüzü, yoğunluğumuzu arama kurtarma çalışmalarına verdik." dedi.

        Bölgedeki metro inşaatı veya binanın altındaki eczanenin olayla ilgisinin bulunup bulunmadığı sorulan Aktaş, "Olayın meydana gelişiyle ilgili elimizde herhangi bir somut tespit yok. Çalışmalar devam ediyor. Her türlü teknik kullanılıyor. Araştırmalar bittikten sonra gerekli açıklamalar yapılacak." diye konuştu.

        Aktaş, binayla ilgili ihbar yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya ise "Kesinlikle 112'ye ulaşan dün de daha önce de yapılan hiçbir ihbar yoktur. Bina 2012 yılında yapılmış, 2013'te iskanını almıştır. Binayla ilgili 112, CİMER, Valilik ve AFAD'a uluşan herhangi bir ihbar yoktur." bilgisini verdi.

        Bir soru üzerine Aktaş, çöken apartmanın yanındaki binayla ilgili değil, bu olaydan çok önce bölgedeki başka bir binayla ilgili ihbarda bulunulduğunu ve bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

