        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de görgü tanığı mahalle sakini 7 katlı binanın yıkılma anını anlattı:

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çöküşüne şahitlik eden Ahmet Durbaba, yaşadığı anları anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 17:45 Güncelleme: 29.10.2025 - 17:47
        Kocaeli'de görgü tanığı mahalle sakini 7 katlı binanın yıkılma anını anlattı:
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çöküşüne şahitlik eden Ahmet Durbaba, yaşadığı anları anlattı.

        Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Bölgede yaklaşık 11 saatten bu yana çalışmalarını sürdüren ekipler, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı.

        Çevredeki 9 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı bölgede görev yapan çok sayıda ekip, enkaz altındaki anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

        Olayın görgü tanıklarından mahalle sakini Durbaba, AA muhabirine, sabah işe gitmek için 06.45 sularında evden çıkıp poğaça almaya pastaneye gittiğini söyledi.

        Yıkılan binanın önünden ilk geçtiğinde herhangi bir ses duymadığını aktaran Durbaba, "Pastaneden çıktım, tam binanın hizasına geldim sesler gelmeye başladı. Önce kepenk açılma sesi zannettim. Binaya baktığımda sesler çoğaldı, artık beton sesleri de gelmeye başladı. Sonra bina üzerime doğru gelmeye başladı. Ben kaçtım 20 metre ileriye doğru. Bina peşimden yıkıldı yere." diye konuştu.

        Durbaba, bina yıkıldıktan sonra içeriden herhangi bir ses duymadıklarını, enkazın başına gidip bağırdıklarını ancak ses alamadıklarını kaydetti.

        Diğer katta oturanların olay anında köyde bulunduğunu aktaran Durbaba, "Arkadaşımız, tanıdığımız. Burada devamlı görüştüğümüz mahallemizin insanı. Çok iyi bir insandı böyle oldu. Tek temennimiz inşallah sağ olarak çıkarlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

