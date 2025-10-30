Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de çöken binanın enkazında hayatını kaybeden anne ve baba ile 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalarak yaşamını yitiren anne ve baba ile 2 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 16:58 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:58
        Kocaeli'de çöken binanın enkazında hayatını kaybeden anne ve baba ile 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi
        Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazından cansız bedenleri çıkarılan Levent (43), Emine (37), Hayrunnisa Nur (14) ve Muhammet Emir Bilir'in (12) cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alınarak yıkımın yaşandığı bölgede kurulan taziye çadırına getirildi.

        Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından cenazeler, Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne götürüldü.

        Aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı öncesi Gebze Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Muhammet Emir'in sınıf arkadaşları, ön safa alındı.

        Anne ve baba ile 2 çocuğun cenazeleri, ikindi vakti İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırılan namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

        Emine Bilir'in Mustafa Paşa Kız Kur'an Kursunda geçici ücretli öğreticilik yaptığı, aynı zamanda hafız olduğu öğrenildi.

        Cenaze törenine, Bilir ailesinin yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı dün saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

        Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cansız bedenlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir çiftinin cenazelerini enkazdan çıkarmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

