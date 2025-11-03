Kocaeli'de silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede önceki gün gerçekleşen silahla yaralama olayının şüphelisi K.B. (56), yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
