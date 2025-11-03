Kocaeli'de silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede önceki gün gerçekleşen silahla yaralama olayının şüphelisi K.B. (56), yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

